В четверг, 4 июля, в Малиновском районном суде Одессы начали оглашать приговор Одесскому городскому голове Геннадию Труханову и другим фигурантам его дела. Судья объявил перерыв из-за сообщения о заминировании. Об этом сообщает УП.

Впервые о возможном минировании стало известно около 12:20, однако тогда из-за отсутствия официального сообщения судьи продолжили читать приговор. Примерно через 5 минут судьям опять сообщили об инциденте и председательствующий Сергей Черевко все же объявил перерыв.

"Есть соответствующие нормы, правила, мы не можем их нарушать... Я вынужден объявить перерыв в связи с сообщением о минировании", – сказал Черевко.

Он заверил, что "суд со своей стороны сделает все, чтобы как можно быстрее продолжить объявления". Участников просят вернуться, как только суд официально сообщит о разминировании. Информация об этом должна быть опубликована пресс-службой.

Мэр Одессы Труханов и еще ряд должностных лиц Одесского горсовета обвиняются в завладении средствами местного бюджета в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц во время покупки горсоветом здания завода "Краян" по завышенной цене в 185 миллионов гривен.

Ранее мы разбирались, кто будет бороться за мандаты на округах в Одесской области. Многие из них являются самовыдвиженцами Труханова.

Как сообщала "Страна", Кернес и Труханов создают совместную партию и идут на выборы в Раду. Игорь Коломойский сообщил, что курирует данный проект. Позднее "партия мэров" объединилась с "Оппозиционным блоком" Рината Ахметова.