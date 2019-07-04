Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в четверг, 4 июля, выложил в Facebook новую обложку профиля, посвященную Дню независимости США.

Примечательно, что 4 июля в Украине отмечают День Национальной полиции, который был учрежден в 2018 году. Указ о назначении профессионального праздника был тогда подписан президентом, и теперь ежегодно он попадает именно на эту дату.

Скриншот: Facebook/ Volodymyr Omelyan

Напомним, что министр Омелян женат на Светлане Бевзе, это его второй брак. У пары есть сын и дочь, которые родились в США, поэтому они получат американское гражданство по праву почвы. Младший ребенок родился в апреле прошлого года.

При этом сам Омелян заявлял, что "рождение в США нами не планировалось, жена находилась на учете в обычном киевском роддоме".