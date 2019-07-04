Сегодня утром, 4 июля, великий вратарь современности Джанлуиджи Буффон (последний год играл за ПСЖ - Прим.Ред.) вернулся в Турин и прошел медицинский осмотр в своем родном клубе Ювентус.

Официальный Twitter чемпионов Италии опубликовал фото, как футбольную звезду встречает восторженная толпа поклонников у входа в медицинский центр. Прежде чем попасть в руки врачей Джанлуиджи Буффону пришлось сделать немало селфи и раздать кучу автографов фанатам Ювентуса.

Фото: twitter.com/juventusfc

После окончания всех необходимых процедур, которые длились несколько часов, пресс-служба "старой синьоры" заявила, что Джанлуиджи Буффон успешно прошел медосмотр и годен выступать за Ювентус на самом высоком уровне.

Ранее "Страна" сообщала, что президент УЕФА вмешался в скандал и защитил судью, которого Буффон назвал животным.