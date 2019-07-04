Генпрокуратура составила подозрение бывшему судье Конституционного Суда Сергею Вдовиченко по делу об узурпации власти экс-президентом Виктором Януковичем. Об этом Украинским новостям сообщил источник в ведомстве.

"Проект подозрения направлен (генпрокурору) Луценко", - сообщил он. Подозрение касается постановления судьей заведомо неправосудных решений в 2010 году о возврате Конституции-1996 и формировании коалиции депутатов в Верховной Раде для содействия узурпации власти Януковичем.

Вдовиченко, которому подготовлен проект подозрения, был судьей-докладчиком КС при вынесении решения о возврате Конституции-1996. Срок его полномочий на должности судьи Конституционного Суда истек 3 июня 2017 года.

Сергей Вдовиченко - уроженец Донецкой области, в прошлом - судья Центрально-городского районного суда города Макеевка. Вдовиченко был назначен судьей КС в мае 2008 года по квоте президента Януковича.

Сергей Вдовиченко. Фото: ccu.gov.ua

Напомним, главой Конституционного суда стала бывший художник "Донецксельстроя".

Также читайте о том, что советник Зеленского Руслан Стефанчук поддержал уволенного с поста главы КСУ Шевчука.