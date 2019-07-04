Британские и украинские силовики пресекли работу крупнейших контрабандистов сигарет в Европу
Украинские и британские правоохранители разоблачили преступную группу, которая возила контрабандные сигареты из Украины в страны Европы. Об этом сообщила пресс-служба Посольства Великобритании в Facebook.
"Налоговая и таможенная служба Великой Британии и Служба безопасности Украины нанесли скоординированный удар по международной преступной группе", - сказано в сообщении посольства.
Совместно им удалось уничтожить одну из крупнейших преступных организаций, которая занималась контрабандой контрафактных сигарет на территорию стран Европейского Союза.
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Скриншот, фото: Facebook/ British Embassy Kyiv
Напомним, недавно на Закарпатье изъяли самую большую в истории Украины партию контрабандных сигарет.
Также мы писали, что Зеленский пообещал, что уже через год контрабанда и рейдерство перестанут быть системными.