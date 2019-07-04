Вчера, 3 июля, поздним вечером в Лондоне завершились 6-часовые переговоры между руководством Челси и Фрэнком Лэмпардом. И по их окончании клуб официально объявил, что новым главным тренером команды станет экс-игрок "синих" и бывший тренер Дерби Каунти.

Челси подписал контракт с 41-летним Фрэнком Лэмпардом сроком на три года, передает пресс-служба клуба.

Фрэнк Лэмпард и Марина Грановская, фото: chelseafc.com

Директор Челси Марина Грановская прокомментировала назначение Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера.

"С огромным удовольствием приветствуем возвращение Фрэнка Лэмпарда в Челси на пост главного тренера. У Фрэнка невероятные знания и взаимопонимание с клубом, и в прошлом сезоне он продемонстрировал, что является одним из самых талантливых молодых тренеров.

После 13 лет в роли игрока здесь, после того, как он стал легендой клуба и лучшим бомбардиром, мы посчитали, что сейчас идеальное время для его возвращения, и мы рады, что он это сделал. Мы приложим все усилия, чтобы у него была вся необходимая поддержка для достижения успеха", - сказала Грановская.

Напомним, что Фрэнк Лэмпард сменил в Челси Маурицио Сарри, который ранее перешел в Ювентус.

Справка "Страны"

Фрэнк Лэмпард защищал цвета Челси с 2001 по 2014 год. Он провел за команду 648 матчей и забил 211 голов, став лучшим бомбардиром клуба за всю историю.