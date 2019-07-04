В Шевченковском районе Киева мужчина изнасиловал девушку, полиция ищет подозреваемого Об этом Информатору рассказала пресс-офицер Шевченковского управления полиции Анна Зубрева.

Насильник надругался над девушкой по адресу улица Владимира Сальского, 11 (Сырецц). Во вторник, 2 июля, около 13:15 девушка 1994 года рождения возвращалась домой. Когда она зашла в подъезд, за ней зашел мужчина. После того, как девушка открыла дверь, нападавший силой затолкал ее в квартиру. Далее он повалил ее на кровать и попытался сорвать одежду, после чего избил. В какой-то момент мужчина начал ее фотографировать, а после этого ушел.

Также из собственных источников нам стало известно, что над девушкой надругались, а именно изнасиловали пальцами. Сейчас полиция пытается установить личность подозреваемого: его приметы: рост 180-185 сантиметров, около 30 лет, волосы русые, короткие, лицо худое с впадинами на щеках, худощавого телосложения, был одет в синие шорты и черную футболку.

Момент, как нападавший уходил из парадного, попал на камеру видеонаблюдения. В полиции рассказали, что в Шевченковском районе это единичный случай. Подробности инцидента устанавливаются.

Видео: youtube.com

Напомним, что в Киеве изнасиловали девушку, которая шла к метро Бориспольская.

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