В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Верховная Рада не обязана приглашать наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы на парламентские выборы. Об этом пишет УНИАН.

Так, пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, подчеркнула, что отношения Верховной Рады и ПАСЕ испортились, поэтому сейчас приглашать наблюдателей от нее Украина не обязана.

"На том этапе, когда было доверие и взаимное уважение, Парламентская ассамблея Совета Европы пользовалась авторитетом, руководство Верховной Рады инициативно приглашало ПАСЕ наблюдать за выборами в Украине", - сказала Зеленко.

Она добавила, что существуют только два международных межправительственных органа, решения которых обязательны к исполнению: это Комитет Министров и Европейский суд по правам человека. ПАСЕ, в свою очередь, является совещательным органом в соответствии с Уставом Совета Европы.

"К сожалению, на июньской сессии этот совещательный орган Совета Европы сам проголосовал за необязательность исполнения своих решений, когда по сути отменил требование к России исполнять не одно, а целых 7 решений, принятых в ответ на российскую агрессию против Украины. Поэтому вопрос к госпоже Паскье, готова ли она осуществлять шаги к возвращению авторитета совещательного органа Совета Европы и следовательно - его решений", - заявила пресс-секретарь МИД.

По ее словам, наблюдение за выборами является правом Ассамблеи, но это вовсе не означает, что парламент обязан приглашать ПАСЕ.

"На сегодняшний день в МИД нет ни одного обращения от этого совещательного органа, а есть ли оно в Раде или ЦИК, нам неизвестно", - добавила пресс-секретарь.

При этом она подчеркнула, что Украина не нарушила ни одного из документов Совета Европы, обязательных к исполнению.

"Что касается документов совещательного органа и межпарламентского диалога в целом, нам кажется, что ПАСЕ следовало бы вместо того, чтобы эмоционально реагировать на решения руководства Верховной Рады в публичном пространстве, вступить в диалог и провести консультации с делегацией Украины в Ассамблее", - сказала Зеленко.

Напомним, после возврата делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы Парубий запретил ПАСЕ наблюдать за выборами в Раду. Также мы писали, что глава Ассамблеи в ответ заявил, что Украина обязана пригласить наблюдателей ПАСЕ на парламентские выборы. Сразу после этого делегация ПАСЕ досрочно покинула Украину из-за отзыва приглашения наблюдателей на выборы.