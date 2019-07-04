В начале июля Земля вошла в коридор затмений. Это астрологическое (не астрономическое - Прим.Ред) понятие, которое означает промежуток между солнечным и лунным затмениями, который продлится с 2 по 17 июля. Астрологи говорят, что это особое время, которое может оказать долгосрочное влияние на судьбу.

Мы собрали советы астрологов на этот период, а также прогноз для всех знаков Зодиака.

Что такое коридор затмений

Солнечное затмение происходит, когда между ним и Землей проходит Луна. На какое-то время она, полностью или частично, закрывает диск светила.

Через полторы-две недели после этого происходит затмение Луны, когда между ней и Солнцем оказывается Земля. Тень от нашей планеты закрывает свой спутник.

В этом году можно наблюдать пять затмений: два солнечных и три лунных.

Коридор затмений - это ненаучное астрологическое понятие. С астрологической точки зрения, он открылся 2 июля, когда произошло полное солнечное затмение, наблюдаемое с островов в Тихом океане и Южной Америки. Коридор закроется 17 июля, после того, как тень Солнца частично закроет единственный спутник Земли.

Астрологи верят, что в двухнедельный промежуток в начале июля у многих будут происходить судьбоносные изменения: смена работы, знаковые встречи, которые повлияют на дальнейшую жизнь.

Советы астрологов в июле

Астрологи считают время, когда проходят затмения, и промежутки между ними, особенным. Звучат мнения, что события, которые случаются в этот период окажут долгосрочное влияние на судьбу. Чтобы заложить благоприятный фундамент на ближайшие несколько лет, они советуют:

Взвешенно подходить к принятию важных решений, ведь их последствия могут ощущаться на протяжении следующих 18 лет. Например, решение выйти замуж, может способствовать долгому браку, с другой стороны, если пара не подходит друг другу, то на то, чтобы в последствии разорвать такой брак, понадобится немало времени. То есть правильные поступки помогут привлечь в свою жизнь положительные изменения, неправильные - закрутят спираль негатива, который будет все время повторяться.

Постараться отдохнуть и расслабиться. В таком состоянии оптимальное решение может прийти само. В стрессе, подавленности, усталости - за важные дела лучше не браться.

Если есть возможность - отложить принятие важных решений, таких, как свадьбы, разводы, увольнения, переезды, на период после "фатального коридора", то есть после 17 июля.

Полезно прислушаться к себе, обратить внимание на свои истинные желания и потребности, не игнорировать эмоции и чувства, которые пугают и не нравятся, а попытаться разобраться, что за ними стоит.

Свою энергию нужно направить на достижений целей и желаний, которые должны быть четко сформулированы. Для этого нужно понимать кто вы и чего хотите, ведь есть риск преследовать чужие, навязанные цели, от достижения которых не станет лучше. Период до 17 июля - вообще благоприятен для переоценки ценностей, ревизии отношений, отказа от балласта. Но активный действий все же лучше не предпринимать - пока поразмышляйте.

Коридор - хорошее время, чтобы отказаться от вредных привычек.

Как повлияет коридор затмений на знаки Зодиака

Общие рекомендации для всех знаков Зодиака - по возможности сохранять спокойствие, ведь в это период обостряются конфликты, повышается нервозность, градус эмоций накаляется и с ними труднее совладать. При этом притупится ясность ума и одновременно обострятся желания что-то резко изменить.

Овен. Возможно представителей этого знака Зодиака охватит недовольство своей жизнью, работой, вообще собой. Но вместо того, чтобы злиться на несовершенное мироздание, можно сместить акцент внимания на себя. Возможно разлад произошел из-за того, что привычные ценности, взгляды и установки больше неактуальны и даже оказывают разрушающее действие.

Телец. Астрологи советуют отказаться от крупных расходов, проведения финансовых сделок, не брать и не давать деньги в долг.

Близнецы. Нервозность Близнецов будет на пике. Возможны неконтролируемые вспышки ярости. При этом обострятся творческие способности, поскольку эмоциональность будет работать на пределе.

Рак. Этот знак охватит апатия и меланхолия, которые, правда, компенсируются даром убеждения. Собеседники будут чувствовать внутреннее спокойствие этого знака. поэтому его слова будут казаться весомыми и заслуживающими доверия.

Лев. Львов могут захватить в плен иллюзии, которые будут мешать реально смотреть на вещи. Постарайтесь напоминать себе об этом риске и рассматривать разные ситуации максимально рационально.

Дева. Девы будут решать старые проблемы. Появится возможность создать новые связи. Возможны проблемы в сфере семьи и работы. Есть риск неудач, так что отложите важные дела.

Весы. Астрологи рекомендуют в это время отказаться от подписания важных договоров и вообще отложить принятие важных решений хотя бы на конец месяца.

Скорпион. У представителей этого знака повышенная эмоциональность сделает из них хороших любовников и родителей. Однако не обойдется без эмоциональных вспышек и желания принимать жесткие решения. Возможно, раскроются какие-то тайны, так что лучше сыграть на опережение и рассказать близким о них.

Стрелец. Им лучше отказаться от участия в азартных играх, вложения инвестиций, даже шутить с начальством в этот период лучше осторожнее, поскольку сохраняется высокий риск неуспеха.

Козерог. У этого знака может получиться примирить враждующих друзей или родственников. Есть риск потери денег, хотя, если это произойдет, особо расстраиваться не стоит - зато получится пройти мимо возможных неудач и проблем.

Водолей. Есть риск притянуть к себе мошенников, шарлатанов, завистников. Полезно проводить какое-то время в одиночестве, медитации. Это поможет улучшить концентрацию внимания.

Рыбы. Коридор - хорошее время для самоанализа, долгосрочного планирования, переосмысления жизни и целей. Но начинать действовать лучше уже после 20 июля.