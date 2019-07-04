Русская православная церковь (РПЦ) не собирается вслед за Ватиканом менять текст молитвы "Отче наш".

Отметим, что изменения касались слов молитвы "...и не введи нас во искушение". Между тем, глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что в РПЦ противоречий в этой фразе не видят.

"Все слова Иисуса Христа, кроме нескольких коротких фраз, до нас дошли в греческом переводе. И именно греческий перевод является тем оригиналом, с которого делались другие переводы. В греческом оригинале написано именно так: "И не введи нас в искушение", - рассказал митрополит Волоколамский Иларион в эфире Россия 24.

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По его словам, богословским объяснением этих слов молитвы Господней являются описанные в Книге Иова события, когда Бог испытал верность праведного Иова и попустил ему пережить серьезные скорби.

"Когда мы молимся словами "не введи нас в искушение", то мы, прежде всего, молимся о том, чтобы Бог не посылал нам тяжелых испытаний. Таких испытаний, которые бы превышали наши силы. Вот, собственно, о чем идет речь в этой молитве. Никакой необходимости менять словесное выражение этой молитвы я не вижу", - сказал иерарх РПЦ.

Напомним, в начале июня предстоятель Католической церкви Папа Римский Франциск официально одобрил смену текста молитвы "Отче наш". Фразу "и не введи нас во искушение" в молитве предлагается заменить на "не дай нам поддаться искушению".

Также мы писали, что депутатам Рады не разрешили громко читать "Отче наш" перед заседаниями.