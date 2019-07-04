В одном из сел Золочевского района Львовской области семилетний мальчик играл на большой куче песка и в результате произошла трагедия. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Информация от медиков о гибели ребенка в одном из сел района, поступила правоохранителям в среду, 3 июля, около 19:00. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что семилетний мальчик, местный житель, играл в куче песка возле двора. "В какой-то момент песок сдвинулся и присыпал ребенка. Мальчик скончался до приезда медиков", - рассказали полицейские.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "несчастный случай". Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, назначены экспертизы.

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