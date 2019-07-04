В среду, 3 июля, генпрокурор Украины Юрий Луценко назначил своим заместителем Сергея Кизя. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"3 июля 2019 года, приказом Генерального прокурора Украины Юрия Луценко в соответствии с рекомендацией Совета прокуроров Украины на должность заместителя Генерального прокурора назначен государственный советник юстиции 3 класса Сергей Кизь", - сказано в сообщении.

В органах прокуратуры Сергей Кизь работает с 2002 года, до этого занимал должность начальника Департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных Государственному бюро расследований, надзора за соблюдением законов его оперативными подразделениями и поддержания публичного обвинения в соответствующих производствах Генеральной прокуратуры Украины.

Фото: gp.gov.ua

Напомним, 2 июля Зеленский снова попросил Раду уволить генпрокурора Луценко и главу МИД Климкина.

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