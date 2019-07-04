В ОБСЕ показали фотодоказательства того, что в районе Станицы Луганской больше нет вооружений
Наблюдательная мониторинговая миссия ОБСЕ утверждает, что в районе Станицы Луганской после разведения сил больше нет вооружений по обе стороны линии соприкосновения. Об этом говорится в Twitter миссии.
"Вооружения, ранее зафиксированного по обе стороны линии соприкосновения, больше нет на участке в районе Станицы Луганской", - говорится в сообщении.
Фото: twitter.com
Напомним, 26 июня в Станице Луганской состоялся первый этап отвода украинских подразделений под наблюдением миссии ОБСЕ. На следующий день стало известно, что в районе Станицы Луганской завершился первый этап отвода подразделений боевиков.
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