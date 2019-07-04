Государственный концерн "Укроборонпром" ожидает реформирование, которым займется Координационный центр по внедрению реформ оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Так, Координационный центр станет рабочим органом Совета национальной безопасности и обороны Украины. Договоренность об этом была достигнута во время межведомственного совещания по реформированию ОПК, которое провел секретарь СНБО Александр Данилюк.

Приоритетной задачей нового рабочего органа СНБО станет реформирование государственного концерна "Укроборонпром". Координационный центр проведет быстрый и всесторонний анализ нынешней ситуации, выберет оптимальную модель реформирования сферы ОПК, в частности, в вопросе полного исключения возможности совершения коррупционных действий и участия политиков в этой сфере, а также будет координировать процесс имплементации реформ.

Напомним, Зеленский назначил Абромавичуса членом набсовета госконцерна "Укроборонпром".

Также мы писали, что стал известен результат аудита 5 заводов "Укроборонпрома".