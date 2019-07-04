Основной причиной ЧП с глубоководным аппаратом АС-12 "Лошарик" в Барнецевом море стал пожар в аккумуляторном отсеке, потом огонь распространился на другие помещения, но это не вывело из строя ядерную установку. Об этом сказал министр обороны Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным, пишет сайт Кремля.

До этого официально не было известно, что подлодка оборудована реактором. "Ядерная энергетическая установка на данном аппарате полностью изолирована и безлюдна. Плюс к этому действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии", - сказал Шойгу. Глава военного ведомства также выразил надежду, что аппарат восстановят в кратчайшие сроки.

Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел 1 июля. Погибли 14 элитных офицеров ВМФ РФ, остальных удалось спасти. Подробности произошедшего не раскрываются, так как эта информация относится к категории гостайны. Известно лишь, что моряки занимались изучением гидросферы.

Ранее "Страна" рассказывала, что нового известно о затонувшей подлодке в Баренцевом море.

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