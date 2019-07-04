Сегодня, 4 июля, в Киеве на пикете сторонников экс-президента Петра Порошенко и радикалов у здания Конституционного суда был замечен участник митинга с татуировкой свастики на руке.

Об этой акции с места ее проведения передает корреспондент "Страны".

Фото: Страна.ua

Сторонники Нацкорпуса, "Свободы", "Правого сектора" и "Европейской Солидарности" (партия Петра Порошенко - Прим. Ред.) протестуют против возможной отмены закона о люстрации. На акции собралось около 800 человек.

Cегодня Конституционный суд рассмотрит на соответствие Основному закону закон "Об очистке власти". Результатом может стать отмена люстрации, как таковой, в Украине.

Напомним, что Зеленский уволит Богдана, если КС признает закон о люстрации конституционным.

Также мы писали о том, что Минюст затребовал у АП документы Богдана и других соратников Зеленского для люстрационной проверки.