В столичном аэропорту "Киев" (бывший Жуляны - Прим.Ред.) сократили бесплатное время нахождения автомобилей у терминала с 10 до 5 минут. Об этом сообщает Avianews.

Так, согласно новым правилам, после пересечения шлагбаума при проезде на привокзальную площадь около терминала водители имеют только 5 минут бесплатного времени для выезда. Между тем, изначально можно было находиться там без оплаты стоянки 15 минут, позже бесплатное время нахождения было сокращено до 10 минут.

Кроме того, теперь введен промежуточный тариф нахождения на территории аэропорта: 20 грн за 30 минут. До этого в случае превышения бесплатного времени нахождения водителям необходимо было заплатить как за полный час стоянки.

Остальные тарифы остались прежними: час нахождения на парковке стоит 40 грн, сутки - 300 грн. Данные тарифы были введены в 2018 году и не менялись с того времени.

Напомним, в аэропорту "Борисполь" открыли хостел с капсулами для сна.

Также мы писали, что аэропорт "Киев" закроют на 10 дней.