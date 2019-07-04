Одним из погибших офицеров на подлодке АС-12 "Лошарик" оказался 37-летний капитан второго ранга Дмитрий Соловьев. Он стал одним из тех, кто во время ЧП на глубоководном аппарате пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти коллег, пишет КП.

Моряк из Брянской области, окончивший военно-морской политехнический институт в Пушкине, спас гражданского специалиста, находившегося в подводном аппарате. Сокурсники говорят, что Дима очень хорошо учился. "Он изначально планировал оставаться работать моряком, сразу же после учебы он уехал на Камчатку. Оттуда уже ушел в акванавты. Про службу он не рассказывал, сколько мы не спрашивали. Но говорил, что долго проходил обучение. Он был счастлив, что туда попал", - рассказал товарищ Соловьева.

У него осталась двое детей и жена, беременная третьим ребенком. Как рассказали родственники моряка, супруга Дмитрия должна родить уже в сентябре. "Мы сейчас едем из Брянской области. Жене брата скоро рожать, поэтому стараемся не названивать ей. У нее очень тяжелое состояние, она в Петербурге, наши родственники с ней рядом, поддерживают. У них с Димой двое детей: мальчику три года, девочка в шестом классе учится. Служба у него была секретная, он нам никогда о ней ничего не говорил. И не жаловался", - рассказала сестра Дмитрия Светлана.

Фото: spb.kp.ru

Напомним, что источник назвал первую причину трагедии на подводке.

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