Избиение журналиста "Страны" Владислава Бовтрука на "майдане Порошенко" говорит о том, что в Украине со сменой президента не произошло изменений относительно свободы слова. Об этом в эфире NewsOne сообщила специальный корреспондент "Страны" Олеся Медведева.

"В наше время несвобода слова в Украине. Режим Порошенко, вроде бы, закончился: когда интенсивно давили на СМИ и определенных журналистов. Но вроде пока ничего, как мы видим, и на улице не изменилось, и на законодательном уровне тоже...", - сказала она.

Олеся Медведева рассказала, что Владислав Бовтрук уже написал заявление с полицию, а "Страна" фактически провела расследование за правоохранителей и установила личность избивавшего журналиста человека.

"Это Алексей Цымбалюк - так называемый "киллер" Аркадия Бабченко, которого СБУ использовала в качестве подставного киллера, чтобы товарищ Герман, которого позже обвинили в заказе убийства Бабченко, поверил, что он умер. Получается, агент СБУ избивает украинского журналиста и дальше продолжает хвастаться этим в соцсетях, угрожая ему судьбой Бузины. О чем это все говорит? Что эти люди продолжают бесноваться на улице за деньги Порошенко. Карась, агент СБУ Цымбалюк - продолжают себя чувствовать свободными на улице. Я не удивлюсь, если правоохранительные органы похоронят и это дело, как они это делали и до этого, потому что руководство правоохранительных органов осталось то же", - сказала Олеся Медведева.

Видео: YouTube/ NEWSONE

Напомним, во вторник, 2 июля, журналиста "Страны" избили на "майдане Порошенко" против регистрации на выборах Андрея Клюева и Анатолия Шария.

Также мы писали, что напавший на журналиста "Страны" оказался "киллером Бабченко".

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