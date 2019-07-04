Пентагон объяснил, почему ведомство прислало президенту Дональду Трампу ко Дню независимости США, который отмечается сегодня, 4 июля, ржавые танки без стволов, передает РИА Новости.

Помимо двух "Брэдли" в Вашингтон доставили два танка "Абрамс", бронированный внедорожник Humvee и бронированную ремонтно-эвакуационную машину М88 на гусеничном ходу. На вопрос, почему всего будет только шесть таких машин и отнюдь не новых, в Пентагоне ответили: "Белый дом попросил именно их, он не просил новые".

На празднике сегодня выступит Дональд Трамп. Ожидается, что его речь будет посвящена военной мощи США. Во время его выступления над центром Вашингтона должны будут пролететь боевые самолеты и вертолеты, в том числе новейший истребитель F-35 и президентский "борт номер один".

Напомним, что Трамп пообещал жителям Вашингтона танки на параде.

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