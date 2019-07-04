Сегодня. 4 июля, в Киеве националистические партии начали пикет у здания Конституционного суда. Сторонники Нацкорпуса, "Свободы", "Правого сектора" и "Европейской Солидарности" (партия Петреа Порошенко - Прим.Ред.) протестуют против возможной отмены закона о люстрации.

Об этой акции с места ее проведения передает корреспондент "Страны".

На акции собралось около 800 человек.

Напомним, что сегодня, Конституционный суд рассмотрит на соответствие Основному закону закон "Об очистке власти". Результатом может стать отмена люстрации, как таковой, в Украине.

Фото: Изым Каумбаев, Страна

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Парубий предупреждает Зеленского. "Избирательный кодекс примем, вето на ВСК - преодолеем".

Также мы рассказывали, что путиПутин перечислил Зеленскому проблемы в отношениях Москвы и Киева и заявил, что Россия готова к сотрудничеству.