В июне произошло шесть, а с начала года зафиксировано 36 случаев применения силы к журналистам в Украине. Об этом пишет пресс-служба Национального союза журналистов Украины (НСЖУ).

Там подчеркивают, что в июне сразу по два раза нападали на представителей СМИ в Харькове и Одессе. Кроме того, применяли силу против работников СМИ в Ровно и в Черниговской области. В июне после пребывания в полуторамесячной коме умер черкасский журналист Вадим Комаров. Это первое убийство украинского журналиста со времени гибели Павла Шеремета в июле 2016 года в результате подрыва автомобиля, подчеркивают в НСЖУ.

В НСЖУ рассказали об инцидентах физической агрессии в отношении журналистов в июне:

Вадим Макарюк, оператор службы новостей "Вести", "24 канал", г. Харьков. 7 июня на территории торгового центра "Барабашово" произошла стычка между предпринимателями и группами активистов, в результате чего пострадал Макарюк. Вадим после избиения почти две недели пробыл в реанимации, перенеся инсульт. Алина Примак, съемочная группа телеканала "UA: Рівне", г. Ровно. 10 июня во время подготовки сюжета журналистам угрожали разбить камеру и порезать колеса в машине. При этом нападающий толкал оператора и пытался вырвать камеру. Мария Гураль, Владимир Цыганов, журналисты ИА "Стоп коррупции", г. Киев. 13 июня в Прилуках Черниговской области на журналистов напали в местном кафе, где проходили агитационные собрания относительно парламентских выборов. Татьяна Федоркова, корреспондент информационного агентства "Медиапорт", г. Харьков

19 июня директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета пытался силой помешать работе журналистки - силой вырвал планшет из рук Татьяны. Алия Замчинская, журналистка издания "Думская", г. Одесса. 20 июня во время инспекции пляжей арендаторы комплекса "Отрада" напали на инспекторов и ударили журналистку. Ася Шевченко, корреспондентка ИА "Стоп коррупции", г. Киев. 27 июня машину съемочной группы "СтопКора" протаранила легковушка. Инцидент произошел в Одессе во время подготовки очередного сюжета о деятельности председателя Киевского райсуда Одессы Сергея Чванкина.

В то же время, в данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который НСЖУ проводит совместно с партнерскими общественными организациями решили не включать еще 3 инцидента. Это ситуации бытового характера или непосредственно не связанные с выполнением профессиональных обязанностей.

Например, 14 июня на сессии городского совета в Бердичеве Житомирской во время попытки самосожжения местного предпринимателя получил ожоги и попал в больницу редактор интернет-издания "Бердичев деловой" Валерий Шелепа, который бросился спасать мужчину от огня.



Напомним, что Европейская федерация журналистов требует тщательного расследования убийства журналиста Комарова.

Также мы писали о том, что Зеленского призвали создать совет по вопросам безопасности журналистов.