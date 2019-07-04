Британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале "Игра престолов", организовала вторую свадебную церемонию во Франции. Об этом свидетельствует фотография в ее Instagram.

"Мистер и миссис Джонас", - говорится в комментарии к снимку.

Фото: instagram.com

Старк повторно вышла замуж за американского певца, музыканта и актера Джо Джонаса. Церемония прошла в субботу, 29 июня, в поместье Le Château de Tourreau на юге страны. Свадьба была традиционной. Платье для невесты разработал дизайнер Louis Vuitton Николас Гескьер. Для церемонии актриса выбрала скромное закрытое платье с длинными рукавами, шлейфом и длинной фатой с вуалью. Софи решила отказаться от сложных высоких причесок в пользу естественно распущенных волос, лишь слегка их завив.

До этого сообщалось, что звезда "Игры престолов" тайно вышла замуж в Лас-Вегасе.

Напомним, что министр инфраструктуры Омелян похвастал, что звезда "Игры престолов" вышла замуж в платье его жены.

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