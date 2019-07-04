Национальный банк Украины (НБУ) на 4 июля 2019 года установил официальный курс доллара на уровне 26,04 грн/доллар, что на 13 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Так, официальный курс гривны к доллару на 4 июля установлен на таком уровне: 2604,4841 гривен за 100 долларов (-13,4192 гривен).

Кроме того, регулятор снизил курс евро на 17 копеек до 29,41 гривен за евро. Официальный курс евро на 4 июля установлен на уровне 2941,2439 гривни за 100 евро (-17,2486 грн).

Напомним, что курс доллара впервые с мая-2018 упал ниже психологической отметки в 26 грн.

Кроме того, банкиры рассказали, чего ждут от курса доллара перед Днем независимости в США.