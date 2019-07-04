В среду, 3 июля, возле села Колесниковка Станично-Луганского района на территории Песчаного лесничества загорелся лес. Об этом сообщает сайт Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что на территории Песчаного лесничества горела лесная подстилка на общей площади около 20 га. По словам спасателей, тушение не проводится в связи с тем, что данная территория заминирована. "Во время опахивания места пожара произошел взрыв, в результате чего получил контузию и ранение руки тракторист лесного хозяйства. Пиротехнические подразделения ГСЧС проводят работы по разминированию местности", - говорится в сообщении.

По состоянию на 07.00 4 июля к месту пожара направлено 110 человек и 25 единиц техники, из них от ГСЧС 86 чел. л/с и 20 ед. техники, в том числе пиротехническая группа в составе 10 человек и 3 единицы техники.

Напомним, 19 июня в Мариуполе Донецкой области открыли Центр разминирования ГСЧС. В задачи центра входит разминирование Донбасса, где только на подконтрольной территории заминирована площадь в 7 тысяч квадратных километров. По экспертным оценкам на разминирование Донбасса потребуется 10-15 лет.

Напомним, что МИД РФ похвалило Киев за разведение сил и упрекнуло за отказ от "хлебного" перемирия.

Также "Страна" разбиралась, начнется ли путь к миру после разведения сил у Станицы Луганской.