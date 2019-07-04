Погода в Украине, сегодня, 4 июля, будет достаточно комфортной, днем до +29 градусов. Лишь в нескольких областях южной и восточной Украины пройдут грозовые, но кратковременные дожди, сообщает сайт Укргидрометцентра.

На западе страны днем +24, а ночью минимум +11. На севере несколько прохладнее, синоптики прогнозируют температуру воздуха днем до +22, а ночью около +10. В восточной Украине местами пройдут дожди. В целом в регионе будет наблюдаться солнечная погода с температурой воздуха днем от +26 до +28, ночью +16…+18. Весь южный регион 4 июля накроют грозовые дожди с молнией и сильным ветром. Днем столбик термометра покажет максимум +29, а вечером +19. В центре дожди не прогнозируются. Днем от 24 до 26 градусов выше нуля, а ночью около +13.

В Киеве без осадков, переменная облачность. Днем температура воздуха составит +21…+23, ночью +11…+13. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что в четверг в Украину придет идеальная летняя погода.

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