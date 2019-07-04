В России на любую информацию о трагедии на атомной подлодке АС-12 "Лошарик" наложено табу, но тем не менее пресса сумела выяснить одну из возможных причин гибели под водой 14 офицеров.

Об этом передает "Коммерсант" со ссылкой на собственный информированный источник.

Единственное фото "Лошарика", которое случайно сделали журналисты Top Gear

Как рассказали источники, пожар мог начаться из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов глубоководного аппарата. Из-за высокой силы тока замыкание провоцирует не хлопок со вспышкой, а небольшой взрыв, способный оплавить щиток. Вероятнее всего, замыкание привело к возгоранию оплетки кабеля или трансформаторного масла, а возникший при этом огонь добрался до отсеков по вентиляции.

По словам источника, выжила только одна вахта, поскольку пожар застал большинство моряков отдыхающими в "жилом" отсеке после ужина. Скорее всего, несущие вахту могли опоздать с герметизацией отсека, а остальные не успели включиться в портативные дыхательные аппараты. Источник поясняет, что за 45 лет существования отряда гидронавтов не произошло ни одной серьезной аварии с пожаром.

Все опрошенные эксперты отмечают, что короткое замыкание в распределительном щитке является пока лишь одной из версий развития аварийной ситуации на борту АС-31.

Точные причины аварии можно выяснить после проведения следственных действий на борту, опроса выживших и экспертиз. Однако из-за сверхсекретности разработки пострадавшего глубоководного аппарата военных следователей управления СКР по Северному флоту не могут допустить к нему.

Вчера, 3 июля, в Североморск прибыли имеющие необходимые допуски представители ФСБ и СКР.

Напомним, что "Страна" в материале "Как погибла элита ВМС России" рассказала, что известно о сгоревшей подлодке в Баренцевом море.