Активисты провели акцию "Кто заказал Катю Гандзюк?" во время Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходила в Канаде. Об этом сообщила председатель правления Центра информации о правах человека Татьяна Печончик в Facebook.

"Устроили Авакову теплый прием в Канаде. Кто заказал Катю Гандзюк?", - написала она. Активисты подняли плакаты "Кто заказал Катю Гандзюк?", когда на сцене мероприятия находился министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Фото: facebook.com

Сам Аваков на своей странице в Twitter сообщил, что встречался с министром обороны Канады, с которым обсудил взаимодействие ВСУ, НГУ с канадскими вооруженными силами и закупку новой техники.

"Вместе с тем, вопросы безопасности это не только линия разграничения, а и общественные настрои. Механизм демократических выборов является ключевым", - написал он.

Фото: twitter.com

Напомним, что 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда неизвестный облил активистку Екатерину Гандзюк кислотой. Она попала в реанимацию с сильными ожогами, а спустя 3 месяца скончалась в больнице после многочисленных операций.

Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук. 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Также "Страна" сообщала, что суд обязал СБУ дать Мангеру результаты негласных следственных действий по делу об убийстве Гандзюк.

При этом у генпрокуора Луценко рассказали, почему Мангеру смягчили статью в деле Гандзюк.