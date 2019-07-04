В команде президента Украины Владимира Зеленского не будут разглашать информацию о том, кто именно, когда и в каком формате вел или ведет по поручению главы государства переговоры о поставках природного газа из России.

Об этом свидетельствует ответ Офиса президента на информационный запрос Украинских Новостей.

Чиновники проигнорировали вопросы, проводил ли и с кем именно встречи или телефонные переговоры по данной тематике сам президент, давал ли он поручения либо директивы на ведение таких переговоров уполномоченным лицам или организациям, а также получал ли Зеленский сообщения о ведении переговоров с РФ либо с российским газовым монополистом компанией "Газпром" и их результатах от третьих лиц и организаций.

"Ваше письмо… не может рассматриваться как запрос на информацию, поскольку не соответствует нормам Закона "О доступе к публичной информации", - сказано в ответе Офиса президента.

При этом, вопреки требованиям закона, в ответе не уточняется, в чем именно чиновники президентского Офиса усматривают не соответствие формы запросы либо включенных в него вопросов.

Фото: ukranews.com

Согласно действующему законодательству, международные переговоры президента Украины (включая телефонные), а также их тематика в обязательном порядке фиксируются в Офисе президента. Также, как и директивы, которые даются на ведение переговоров президентом, либо входящая корреспонденция, которая согласно Закону Украины "О доступе к публичной информации" является публичной, если на доступ к ней не наложены ограничения в установленном законодательством порядке.

Журналисты уже обжаловали действия чиновников президентского Офиса.

Напомним, что 18 июня 2019 года, пребывая в Германии, президент Украины Владимир Зеленский публично заявил, что ему известна проблема с завершением действия договора с РФ о поставках газа. При этом он сообщил представителям СМИ о ведущихся по этому вопросу переговорах, как и о своем участии и информированности о ходе переговоров. "Сейчас мы ведем переговоры, и я считаю, что в ближайшее время наши группы сядут, и, я уверен, что мы договоримся", - заявил он.

Ранее "Страна" сообщала, что Путин перечислил Зеленскому проблемы в отношениях Москвы и Киева и заявил, что Россия готова к сотрудничеству.

Также мы рассказывали, что у Зеленского отказываются показать, как будет выглядеть новый Офис президента.