Сегодня, 4 июля, в 05.30 по киевскому времени в Бразилии завершился второй полуфинальный матч Кубка Америки между сборными Чили и Перу. Победу праздновали перуанцы, которые всухую разгромили действующих обладателей Copa Amеrica. Матч закончился со счетом 3:0.

Встреча состоялась на стадионе "Гремио" в бразильском городе Порту-Алегри. Мячи у победителей забили Эдисон Флорес (21-я минута), Йосимар Йотун (38 минута) и Паоло Герреро (90 минута). На пятой добавленной минуте чилийцы могли забить гол престижа, но их форвард Эдуардо Варгас не реализовал пенальти.

Перу в финале Copa Amеrica, фото: Twitter Copa Amеrica

Финальный матч между Бразилией (которая выбила из турнира Аргентину) и Перу состоится 7 июля на знаменитом стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро. Игра за третье место между чилийцами и аргентинцами пройдет 6 июля в Сан-Паулу.

Последний раз сборная Перу играла в финале Кубка Америки в 1975 году, победив по итогам трех матчей команду Колумбии. Также перуанцы выиграли титул в 1939 году и восемь раз становились бронзовыми призерами турнира (1927, 1935, 1949, 1955, 1979, 1983, 2011, 2015).

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