Сегодня вечером, 4 июля, в Киеве временно ограничат движение на подъезде к мосту Патона. Движение на правобережной развязке моста будет частично ограничено с 20:00 до 08:00 5 июля в связи с ремонтом покрытия.

Об этом передает пресс-служба Киевавтодора в своем официальном Facebook.

Сегодня в связи с началом ремонта на правобережной развязке моста Патона запланировано снятие верхнего слоя асфальта на съезде с бульвара Дружбы народов на Надднепрянское шоссе (съезд в направлении Выдубичей). Коммунальщики уверяют, что основные работы будут выполняться ночью и приносят извинения водителям за временные неудобства.

Фото: facebook.com/kievavtodor

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что движение по мосту Патона в Киеве ограничат на 4 дня.

Также мы рассказывали, что водитель Mercedes, который заехал на стеклянный мост в Киеве, отделался 510 гривнами штрафа.