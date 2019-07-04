Вчера, 3 июля, Шевченковский районный суд Киева отклонил жалобу адвокатов Амоса Дов Сильвера, организатора крупнейшего в мире онлайн-маркета по продаже наркотиков на решение Генпрокуратуры о его экстрадиции в Израиль.

Об этом передает пресс-служба столичной прокуратуры.

"В Шевченковском районном суде была рассмотрена жалоба стороны защиты, об отмене постановления заместителя Генерального прокурора об экстрадиции гражданина США и Израиля, организатора мощного международного наркокартеля.

Этот гражданин, имеющий двойное гражданство, разыскивается компетентными органами Израиля по обвинению в управлении мощной преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей, вовлечении несовершеннолетних к использованию опасных наркотиков и участии в других преступлениях, совершенных преступной организацией", - рассказали в пресс-службе.

Амос Дов Сильвер в суде, фото: kyiv.gp.gov.ua

Амос Дов Сильвер на свободе, фото: facebook.com

Ранее "Страна" в материале "Разгром Telegrass'a" рассказала, как в Киеве арестовали Амоса Дов Сильвера, основателя крупнейшего в мире онлайн-супермаркета наркотиков.