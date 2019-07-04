Президент России Владимир Путин выступил с заочным развернутым обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу нормализации отношений между Киевом и Москвой и преодолению кризиса на Донбассе.

Об этом хозяин Кремля заявил накануне его визита в Италию газете Corriere della Sera, как передает ТАСС.

"Конструктивный диалог с Киевом возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, в том числе вступит в прямые контакты со своими согражданами в Донбассе, перестанет называть их сепаратистами. Если украинские власти будут выполнять минские соглашения, а не игнорировать их", - сказал Путин.

Президент РФ также добавил, что "граждане Украины ждут от Зеленского и его команды не деклараций, а реальных действий, скорейших перемен к лучшему".

Путин отметил, что новым украинским властям придется решать проблемы, оставшиеся от прежнего руководства страны.

"Насильственная украинизация, запреты на использование родного для миллионов граждан Украины русского языка, включая преподавание на нем в вузах и школах, разгул неонацизма, гражданский конфликт на юго-востоке страны, попытки прежних властей разрушить хрупкий межконфессиональный мир - это лишь малая часть неприглядного "багажа", с которым придется разбираться новому президенту", - считает Путин.

"И, конечно, киевские власти должны наконец-то понять, что общим интересам отвечает не конфронтация между Россией и Украиной, а развитие прагматичного сотрудничества на основе доверия и взаимопонимания. Мы к этому готовы", - заявил президент России.

Ранее "Страна" сообщала, что секретарь СНБО рассказал о главной теме возможной встречи Зеленского с Путиным.