Телеканал "Интер" выиграл суд у Нацсовета по поводу четырехмиллионного штрафа. Окружной административный суд Киева отменил выплату этого штрафа для канала за реплику телеведущих во время концерта в 2018 году, посвященном 9 мая. Тогда в прямом эфире прозвучала фраза, что "мы не позволим называть улицы именами фашистских преступников".

Об этом решении суда передает Громадське.

Напомним, что тогда Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал "Интер", признав заявления ведущих концерта разжиганием вражды и призывом к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды.

Сейчас же суд пришел к выводу, что в заявлениях ведущих содержатся "признаки оценочных суждений", однако они не являются разжиганием вражды и призывами к развязыванию войны или ее пропагандой.

"Признаки призыва и разжигания вражды не означают факт совершения такого призыва, поскольку не содержат непосредственного обращения к аудитории с предложением развязывания агрессивной войны", - говорится в решении.

Также суд считает, что в речах ведущих нет "пропаганды государства-агрессора, дискредитации людей, которые боролись против нацистской и советской оккупации и за независимость Украины".

Кроме того, Окружной админсуд считает, что Нацсовет создает "условия для распространения цензуры и монополизации информации об освещении исторических событий в Украине".

Таким образом, суд отменил штраф для телеканала "Интер" и обязал Нацсовет возместить судебные расходы более чем на 1,5 тысячи гривен. Регулятор имеет возможность подать апелляцию на это решение суда.

Ранее "Страна" сообщала, что Анастасия Даугуле, ведущая канала Интер, совершила побег из замка ИФ, проплыв 5 км.

Также мы рассказывали, что телеканал Интер создал карту улиц, названных в честь героев войны.