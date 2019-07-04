Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что нардепы проголосуют за новый Избирательный кодекс Украины уже 11 июля.

"По моим подсчетам, мы завершим рассмотрение поправок в Избирательный кодекс об открытых списках в следующий четверг утром. Я думаю, мне удастся собрать голоса", - отметил Парубий в эфире "5 канала".

Также спикер рассчитывает, что в случае если президент Зеленский применит свое право вето к Закону о временных следственных комиссиях (ВСК), то Рада сможет его преодолеть.

Напомним, в Раде сейчас рассматривают во втором чтении поправки к закону об изменениях в Избирательный кодекс. Документ предусматривает систему региональных открытых списков на выборах народных депутатов, а также 4% проходной барьер в парламент.

Ранее "Страна" сообщала, что у Зеленского намекают, что приказ регистрировать Шария и Клюева отдали Порошенко и Парубий.