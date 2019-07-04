Специалист по рыбам и беспозвоночным Нейт Джарос рассказал правду о фотографии морской звезды с "большими ягодицами", которая стала вирусной в Twitter. Об этом сообщает USA Today.

Как отмечается, речь идет о снимке, который пользователь Babyshoujo выложил в своем Twitter 30 июня. Автор фото отметил, что необычную звезду он нашел в калифорнийском океанариуме.

По словам специалиста, на самом деле это не ягодицы, а две из пяти конечностей морской звезды. "На фото она двумя конечностями держится за камень, а остальные находятся в расслабленном состоянии. Так происходит, когда звезда ест", - пояснил изданию Джарос.

Фото: twitter.com

Однако, несмотря на слова специалиста, многие пользователи Сети посчитали, что звезда напоминает Патрика из мультфильма "Губка Боб Квадратные Штаны" и сделали из фото мем. В настоящий момент пост набрал 800 тысяч лайков и множество комментариев.

Фото: twitter.com

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