Знаменитый художник и скульптор Михаил Шемякин, живущий в эмиграции, показал президенту России Владимиру Путину книгу с его фотографией, сделанной в молодости. Об этом сообщает РИА Новости.

В среду, 3 июля, Путин и Шемякин провели встречу в Кремле. Художник взял с собой несколько книг, в том числе "Следствие продолжается".

"Мы с вами в этой книжке вместе", - сказал деятель искусства.

"Да что вы?" - удивился глава российского государства.

Фото: ria.ru

Затем Шемякин показал президенту черно-белый снимок, на котором тот изображен.

"Ух ты, где это вы нашли такое?" - спросил тот. Художник рассказал, что все, кто работает над этой книгой, помнят Путина молодым и деятельным и передают ему привет.

Художник поделился и своими планами - по его словам, он собирается передать всё свое наследие государству.

"Фактически я считаю, что всё, что я сделал за все эти годы, что я наработал, будучи выгнанным из Советского Союза с пятьюдесятью долларами в кармане, – я создал и институт, и громаднейшую уникальную библиотеку, собрание работ, редчайших автографов, начиная с Игоря Стравинского, и прочее, – всё, что наработано, хочу, чтобы это продолжало развиваться, пока я жив, и всё это чтобы досталось России. То есть я фактически всё своё творчество и всё, что собрано, хочу передать России, чтобы это после моего ухода, а мы все невечные, осталось и продолжало функционировать. Как всегда, хочу просить поддержки, чтобы это функционировало", – заявил Шемякин.

Напомним, что Путин ответил на упреки Элтона Джона из-за слов о геях в России.

Также мы писали о том, что Путин и Меркель договорились сохранить "Нормандский формат".