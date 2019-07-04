Ненадлежащая организация дорожного движения не может быть основанием для привлечения лица к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Такой вывод сделала коллегия судей Кассационного административного суда ВС в постановлении от 24 апреля 2019 года по делу № 127/12081/17, пишет Лига.

В соответствии с обстоятельствами дела истец обратился в суд с иском об отмене постановления об уплате соответствующего штрафа на основании части первой статьи 122 КоАП относительно нарушения требований дорожных знаков. Исковые требования обоснованы тем, что дорожный знак размещен с нарушением, а своими действиями водитель не повлек опасность дорожного движения.

Местный суд удовлетворил требования истца, а апелляционный суд поддержал соответствующее решение, оставив постановление суда первой инстанции без изменений.

Ответчик подал кассационную жалобу, указывая то, что предыдущие суды нарушили нормы материального и процессуального права. Он просил отменить их решения и принять новое об отказе в удовлетворении исковых требований.

Истец подал возражение на кассационную жалобу. Он указал, что дорожный знак был установлен с левой стороны дороги и таким образом, что его не было видно.

Верховный Суд согласился с решениями низших инстанций, учитывая следующее.

Согласно пункту 8.2-1. Правил дорожного движения дорожные знаки устанавливаются в соответствии с этими Правилами и должны отвечать требованиям национального стандарта. Дорожные знаки должны размещаться таким образом, чтобы их было хорошо видно участникам дорожного движения как в светлое, так и в темную время суток. При этом дорожные знаки не должны быть закрыты полностью или частично от участников дорожного движения любыми препятствиями.

Дорожные знаки устанавливаются с обеих сторон дороги на стороне, отвечающей направлению движения. Для улучшения восприятия дорожных знаков они могут быть размещены над проезжей частью. Если дорога имеет больше чем одну полосу для движения в одном направлении, установленный с обеих сторон дороги соответствующего направления дорожный знак дублируется на разделительной полосе, над проезжей частью или на противоположной стороне дороги.

Дорожные знаки размещаются таким образом, чтобы передаваемая информация воспринималась именно теми участниками движения, для которых она предназначена.

Установлено, что истца привлекли к административной ответственности по части первой статьи 122 КоАП в связи с тем, что он, будучи за рулем автомобиля, двигался дорогой с односторонним движением против направления движения, чем нарушил требования дорожного знака 5.5 и 5.7.1, пункт 8.4 ПДД.

Суды выяснили, что дорожный знак, указывающий направление движения на дороге, которой ехал истец, был установлен слева от проезжей части, что является нарушением ПДД. Учитывая это обстоятельство суды констатировали, что в действиях истца нет состава административного правонарушения.

Напомним, что киевский студент сбросил с моста знак "Дорожные работы", чтобы прославиться в интернете.

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