Служба безопасности Украины обработала имеющуюся информацию и предоставила материалы в ЦИК об отсутствии в Украине зарегистрированных кандидатами в парламентарии Анатолия Шария и Андрея Клюева, сообщил пресс-центр СБУ.

Как отмечается, по результатам проверки Шарий покинул Украину еще в 2012 году, а в 2013 году получил статус беженца. "...считаем, что А.Шарий с 24.01.2012 года на территории Украины не находился", - сказано в сообщении.

Клюев, согласно данным СБУ, отсутствует в Украине с 2014 года. "Клюев с 2014 года на территории Украины не находился, официальные пункты пропуска государственной границы Украины не пересекал", - отметили в пресс-центре.

После этого ЦИК повторно отменил их регистрацию на парламентских выборах-2019 (голосовали единогласно).

Напомним, что исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов 3 июля собрал служебное совещание по запросу председателя Верховной Рады Андрея Парубия о пребывании Клюева, Шария и адвоката, первого замгенпрокурора Рената Кузьмина на территории Украины в течение последних пяти лет.

Отметим также, что в Верховном суде сообщили, что не обязывали ЦИК регистрировать Клюева кандидатом в депутаты.