Российская певица Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми доехала к вагону поезда на Рижском вокзале на собственной иномарке.

Некоторые интернет-пользователи и часть поп-сообщества возмутились тем фактом, что Пугачева проехалась на дорогой машине по перрону к вагону поезда - видео и фотографии инцидента были опубликованы в сети.

Видео: youtube.com

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД сообщили, что по факту проезда народной артистки СССР Аллы Пугачевой по платформе Рижского вокзала, который произошел 1 июля, будет проведена проверка. Согласно представителям компании, автомобиль певицы ехал по технической платформе вокзала и не мог помешать другим посетителям, однако подъезд к поездам может осуществлять только спецтехника, передает РИА Новости.

Певец Юрий Лоза заявил, что Пугачева воспользовалась возможностью, которая "широко практикуется" в России. В беседе с Вечерней Москвой Лоза заявил, что на перрон могут выезжать все "олигархи и большие бандиты", которые, помимо прочего, нередко ездят по выделенной полосе. "Не Пугачева изобрела въезд на перрон. Она просто воспользовалась возможностью, которая всю жизнь широко практикуется в нашей стране", - сказал Лоза.

Максим Галкин, обычно охотно комментирующий в Instagram актуальные события, на этот раз хранит молчание.

Певица Любовь Успенская, в свою очередь, комментируя выходку Пугачевой, выразила мнение, что великих людей "надо как-то отличать от всех остальных". "Я могу сказать: надо таких звезд великих, как Алла Борисовна, как-то отличать от людей всех остальных. Во-первых, этот человек столько сделал для страны и для народа хорошего и полезного в плане музыки и многого всего другого, - цитирует ее РЕН ТВ. - Для таких личностей как Алла Борисовна должно быть исключение....Все-таки должно быть какое-то уважение к таким великим людям".

Напомним, что бывший любовник Пугачевы рассказал об их романе.

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