Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун выступила против законопроекта Ольги Богомолец "о дематюкации языка". Об этом она сообщила в Facebook.

"Иногда бывает так, что некоторые народные депутаты чувствуют себя совершенно забытыми и никому не нужными. Поэтому, чтобы хоть как-то привлечь к себе внимание, они пишут законопроекты, которые подходят скорее Северной Кореи, чем современному европейскому государству. К примеру, предлагают запретить материться", - заявила Супрун.

Глава Минздрава пишет, что метко и точно примененная брань, описывающая отношение человека к ситуации, и не направлена на что, чтобы ​​обидеть собеседника, а полезна для здоровья. Исследования показывают, что именно такая ругань и применяется в быту чаще всего. Она приводит к нейтральным или положительным результатам.

По словам Супрун, когда человек отвечает нецензурной лексикой на неприятную ситуацию, а не на человека, то чувствует облегчение - мозг реагирует на это выделением эндорфинов, которые участвуют в обезболивании или удовлетворении. Исследования показали эффективность ругательств в уменьшении боли, усилении сердцебиения и повышении болевого порога.

При этом она уточняет, что матом следует пользоваться в нужные моменты, а не разговаривать им постоянно. Иначе мозг привыкает и перестает воспринимать брань как нечто экстраординарное.

Супрун рассказывает, что помимо всего прочего долгожителей объединяет свободное выражение своих эмоций, а угнетение эмоций связано с высокой заболеваемостью раком и гипертонией. Министр пишет, что ругань и жизнь в социуме тесно связаны, и не самым худшим образом. Считается, что люди трансформировли в брань животную реакцию в ответ на боль и страх, а также присущую приматам агрессию. Таким образом можно и выразить свои чувства, и никого не травмировать.

Кроме того, применение мата в общении в ряде случаев указывает на близость людей и хороший эмоциональный контакт между ними. Когда коллеги начинают между собой материться, значит, они стали командой - таковы исследования. Однако ненормативная лексика в официальных речах воспринимается как некомпетентность, предупредила Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Напомним, что в Раде займутся дематюкизацией уже через неделю.

Также "Страна" анализировала, что написано в законе о "дематюкации".