Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№35 WTA) победила 3 ​​июля американку Софию Кенин (28) во втором раунде Уимблдонского турнира с призовым фондом 15 млн 477 тыс фунтов.

Результат поединка на лондонском корте - 2:1 (7:5, 4:6, 6:3). Отмечается, что встреча продолжалась 2 часа 8 минут.

В третьем круге Ястремская будут экзаменовать Викторию Голубич из Швейцарии (81).

Ранее в среду в 3-й круг Уимблдона вышла первая "ракетка" Украины Элина Свитолина (№8 WTA). Во втором сете ее соперница россиянка Маргарига Гаспарян (62) из-за травмы отказалась от продолжения игры. Следующей оппоненткой харьковчанки будет Мария Саккаре из Греции (32).

Напомним, недавно стало известно, что украинскую теннисистку пожизненно отстранили от соревнований из-за договорных матчей.

Еще мы рассказывали, что украинская теннисистка Свитолина и французский спортсмен Монфис расстались.