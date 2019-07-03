Спустя сутки после избиения журналиста "Страны" Влада Бовтрука власти на это никак не отреагировали, а нападавший радикал Алексей Цымбалюк угрожает журналисту судьбой убитого писателя Олеся Бузины. Об этом замглавного редактора "Страны" Светлана Крюкова написала в Facebook.

"Глава комитета по свободе слова, президент и кто угодно из органов власти не прокомментировали нападение на нашего журналиста. Между тем на фото - коммент напавшего Цымбалюка, а также его друга, характеризующие отношение к происшествию уже после инцидента", -сообщила она и приобщила комментарий Цымбалюка.

В комментарии Цымбалюк говорит, что Владиславу Бовтруку якобы не дают покоя "лавры Олеся Бузины". Напомним, известный оппозиционный журналист и писатель Олесь Бузина был убит в апреле 2015 года во дворе своего дома в Киеве. По делу о его убийстве проходят обвиняемыми националисты Медведько и Полищук.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" рассказывала, чем известен Алексей Цымбалюк, избивший журналиста "Страны".

Также мы писали о том, что появилось видео нападения на журналиста "Страны" и фото нападавшего.

Детали происшествия и реакцию на избиение представителя прессы "Страна" приводила в большом материале.