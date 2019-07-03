В этом состоится сразу два уникальных явления - полное солнечное затмение и частичное лунное затмение.

Первое, полное солнечное затмение, состоялось в 22:22 по киевскому времени, и хорошо разглядеть его можно было только на территории Южной Америки.

В середине июля - нас ждет лунное затмение. При этом астрологи говорят: это сложный период для каждого из нас. Вокруг будут бурлить негативные эмоции.

"Люди могут, мягко говоря, ругаться, драться. Это может, к сожалению, произойти и в наших семьях", - рассказывает астролог.

А вот врачей больше беспокоит влияние затмений на здоровье людей, особенно тех, кто имеет хронические заболевания и проблемы с сердцем.

"Природные явления в той или иной степени влияют на сердечно-сосудистую систему, поэтому те люди, которые находятся в зоне риска с возникновением инфарктов, инсультов, именно в такие дни и находятся в зоне риска", - утверждают врачи.

Ранее астрологи рассказали, чего ждать чего ждать украинцам от Солнечного затмения, которое прошло 2 июля.

Еще мы писали, что во время затмения на Луну упал метеорит и образовал новый кратер.