Сегодня, 3 июля, Орджоникидзевский райсуд Харькова вновь не смог продолжить подготовительное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме. Об этом сообщили Интерфакс-Украина в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

"Заседание не состоялось. Со слов адвокатов обвиняемой, у нее возникли проблемы с машиной по дороге из Славянска в Харьков. Она приехала почти сразу после того, как суд, прождав ее несколько часов, решил перенести заседание на 30 августа", - сказали в прокуратуре.

Неля Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Начиная с 12 июня 2018 года суд неоднократно переносил продолжение подготовительного заседания.

Напомним, что Штепа до этого попала в больницу и заседание суда было перенесено.

Перед этим суд по делу Нели Штепы перенес заседание из-за больничного на этот раз судьи.