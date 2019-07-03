В Ровно на вызов с врачами скорой ездил мертвецки пьяный фельдшер. Видео
В Ровно прохожие вызвали полицию на фельдшера, который пьяным ездил на вызовы.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Сильно подвыпивший фельдшер выезжал на вызовы.
Запах спиртного от него ощутили прохожие, когда медик с бригадой привез в больницу пациентку. Тест показал - содержание алкоголя в его крови превышает норму почти в 14 раз.
Позже выяснилось, что подобный "алковыезды" у него случались регулярно.
Сам фельдшер оказался безобидным и всячески избегал проверки на алкоголь.
"Он хотел закрыться в скорой, уйти на станцию, откуда выезжают скорые, клялся, что и капли не выпил на работе", - рассказывают правоохранители.
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