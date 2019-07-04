Известный украинский боксер Александр Усик опубликовал кадр на фоне огромного граффити с пожилой женщиной. Фото боксер, который перешел в супертяжелый вес, выложил в Facebook.

Фанаты положительно оценили фото, правда, подшутили, что бабушка похожа на российского боксеры-полутяжа Сергея Ковалева.

Фото: facebook.com

В прошлом году Усик стал победителем первого сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

После защиты титулов в бою с Тони Белью, Усик принял решение о переходе в супертяжелый вес, но из-за повреждения бицепса дебют Усика в супертяжах, который должен был пройти 25 мая в бою против камерунца Карлоса Такама, так и не состоялся.

Напомним, что у Александра Усика в первом бою в супертяжелом весе может поменяться соперник.

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