Аномальный град Ровенской области изрешетил крыши, повредил машины и побил овощи.

Как говорится в сюжете ТСН, люди говорят, что ледяные шары были размером с куриное яйцо.

Несколько градин местные успели подобрать и положить в морозилку, чтоб им поверили.

Местные жители говорят, что такого еще никто не видел.

"Вот посмотрите, насколько сильный был град, что побил фонарь и перевернул его", - показывает местный. Он даже взвесил некоторые градинки - они весят 35 грамм.

Ранее "Страна" рассказывала, как на родине Зеленского град и ветер оставили без электричества 200 тысяч людей.

Еще мы публиковали видео, как шквальный ветер сорвал крышу здания на Виноградаре в Киеве.