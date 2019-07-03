В Ровенской области выпал аномальный град размером с куриное яйцо. Видео
Аномальный град Ровенской области изрешетил крыши, повредил машины и побил овощи.
Как говорится в сюжете ТСН, люди говорят, что ледяные шары были размером с куриное яйцо.
Несколько градин местные успели подобрать и положить в морозилку, чтоб им поверили.
Местные жители говорят, что такого еще никто не видел.
"Вот посмотрите, насколько сильный был град, что побил фонарь и перевернул его", - показывает местный. Он даже взвесил некоторые градинки - они весят 35 грамм.
Ранее "Страна" рассказывала, как на родине Зеленского град и ветер оставили без электричества 200 тысяч людей.
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