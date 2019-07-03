Археологи из Польши нашли в Египте десятки мумий, возраст которых около 2 тысяч лет. Об этом сообщает The First News.

"Польские археологи, работающие в Египте, нашли десятки мумий в возрасте более двух тысяч лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что их нашли в большом некрополе в Саккаре, неподалеку от самой старой в мире пирамиды Джосера, которая построена примерно в 27 веке до н.э.

Как сообщил глава миссии из Варшавского университета по Середземноморской археологии Камиль Курашкевич, большая часть из найденных в течение прошлого года мумий были забальзамированы, завернуты в повязки и похоронены просто в ямах. В то же время они плохо сохранились, ведь находились все это время в деревянных гробах.

Фото: K. Kuraszkiewicz, Charles J. Sharp, J. Dąbrowski, PCMA

По его словам, его внимание привлекли украшения на одном из деревянных гробов, в котором была похоронена мумия, поскольку на крышке была изображена имитация иероглифической надписи.

Однако, как он считает, художник, который это нарисовал, не умел читать, и только хотел попробовать нарисовать что-то новое.

Ранее сообщалось, что в Египте археологи обнаружили склеп с тремя десятками мумий взрослых и детей.

Также мы писали, что в древнеегипетской гробнице археологи нашли десятки нечеловеческих мумий.