В среду, 3 июля, торги на валютном рынке закончились обвалом - курс доллара рухнул на 21 копейку, и межбанк закрылся в рамках 25,90-25,97 грн./$. Об этом сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, передает UBR.ua.

Финансисты отметили, что в последний раз доллар пробивал психологическую отметку в апреле 2018 года.

Рынок целый день без остановки заваливали валютой, вечером общий объем торгов оценили в $300 млн. (Нацбанк продолжает ежедневно замалчивать официальную цифру): порядка $190 млн. в системе Bloomberg и $110 млн. - Reuters.

Валютную распродажу устроили уже привычные продавцы:

Иностранные инвестфонды, которым сегодня потребовалось много гривны для выкупа гособлигаций. Минфин размещал только гривневые бумаги, и добавил к базовому предложению три дополнительных выпуска. В итоге вышел на крупный объем - 8,04 млрд. грн. Нерезидентам требовалось больше гривны, чем обычно. Экспортеры выбросили на межбанк больше выручки: активнее валюту продавали агропредприятия, им уступала металлургическая отрасль. "Зернотрейдеры очень нуждаются в гривне, ведь как раз сейчас выкупают зерно у мелких производителей", - объяснил Гриненко. Под отпускной сезон и из-за снижения курса, наличного "американца" достаточно активно продает население. Банки скупают его у людей под перепродажу на межбанке. "Наличного доллара очень много на рынке, а спроса на него нет. Его не хотят вывозить. Из-за этого уже выросла цена вывоза американской банкноты: если раньше комиссия по этой услуге держалась на уровне 0,05-0,06% суммы, то теперь подросла до 0,2%", - сообщил UBR.ua финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

Все три категории продавцов продают валюту регулярно. Сегодняшний день отличался от прочих только объемами. Продажи доллара резко выросли в каждой из категорий, что и ударило по курсу.

Главным спасителем доллара сегодня был Нацбанк. Он несколько раз выходил на межбанк с покупками валюты по разным ценам: от 26,09 грн./$ до 26,0 грн./$. Хотя до конца непонятно, сколько всего НБУ выкупил "американца". Казначеи продолжают спорить на этот счет: одни называют цифру $40 млн., а другие считают ее заниженной и говорят о $60-70 млн.

"В чем точно можно быть уверенным - это в том, что, если бы регулятор не выкупал, мы бы имели еще более дешевый доллар. Легко могли бы оказаться на уровне 25,50 грн./$", - считает Невмержицкий.

Казначеи рассказывали, что в НБУ были крайне недовольны своими приобретениями на межбанке. "Ведь скупая валюту, Нацбанк эмитирует гривну и давит на инфляционные показатели", - объяснил Невмержицкий.

При этом все знают, что центробанку регулярно достается за крепкую гривну от Кабмина. Там этим сильно недовольны. Ведь низкий курс доллара - это сниженные гривневые прибыли компаний-экспортеров. И, соответственно, уменьшение поступлений в госбюджет, который уже регулярно не выполняется. Что крайне сложно при курсовом дисбалансе: сегодня на межбанке 25,97 грн./$, а среднегодовой курс в госбюджете-2019 - 29,2 грн./$.

Говорят, что в условиях роста дефицита госбюджета, в Нацбанке стали намного меньше радоваться наполнению своих золотовалютных резервов. И формированию долларового запаса под выплаты по госдолгу.

По словам финансистов, кроме Нацбанка доллар достаточно активно скупался торговыми сетями под дивиденды. В любой другой день эти приобретения могли бы сыграть на подорожание валюты. Однако в разгар валютных распродаж сегодня, их покупки оказались незаметными.

Наличный рынок отреагировал на обвал межбанка. Средняя стоимость доллара на продаже людям просела на 10 копеек, и закрепилась к вечеру в рамках 26,10-26,20 грн./$. В этом диапазоне работали многие крупные структуры:

Креди Агриколь Банк,

ПУМБ,

ОТП Банк,

Альфа-Банк,

Укргазбанк,

Правэкс Банк,

Приватбанк.

Минимальный ценник оказался на уровне 26,03 грн./$ (Банк инвестиций и сбережений), а максимальный - на 26,70 грн./$ (Мисто Банк).

Выкуп валюты у населения осуществлялся в рамках 26,70-26,07 грн./$.

Завтра, 4 июля, в Соединенных Штатах будут отмечать день независимости. Американские банки работать не будут, и долларовые счета тоже и спрос на валюту на межбанке должен упасть до минимума.

В тоже время таких огромных продаж "американца" тоже никто не ждет. Ведь иностранцы закончили сегодня оплачивать Минфину его ОВГЗ, и больше не должны наперегонки конвертировать доллар.

"Ожидаются ситуативные дисбалансы спроса и предложения в связи с завтрашним выходным днем в США и работой межбанка на условиях tom (с поставкой завтра)", - рассказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

В тоже время бизнес ждет дальнейшее снижение курса доллара, и начал не на шутку нервничать на этот счет. Никто не хочет продавать "американца" ниже 26,0 грн./$. Но многие компании просто вынуждены это делать, поскольку нуждаются в гривне для текущей деятельности.

"Предприятия стали активнее пользоваться валютными форвардами. Они верят в дальнейшее снижение курса доллара и запрашивают их. Это, когда подписывается соглашение с банком, что он выкупит будущую валютную выручку (которая еще не поступила) по текущему курсу. Даже если валютный курс упадет, компания сможет конвертировать по нынешнему ценнику. Такие операцию заключаются в определенных лимитах. И спрос настолько большой, что множество лимитов уже забито", - рассказал Василий Невмержицкий.

Банкиры же пока дают достаточно взвешенные прогнозы.

"4 июля межбанк, скорее всего, откроется в рамках 25,90-26,0 грн./$. Может остаться у этих значений. Не думаю, что мы снова увидим курсовой обвал", - сказал Юрий Гриненко. А Олег Куринной спрогнозировал торговлю в рамках 25,95-26,05 грн./$.

Ранее сообщалось, что банкиры считают, что курс доллара пока топчется на месте из-за спроса на гривню.

Также мы писали, что банкиры объяснили, почему не двигается курс доллара, несмотря на усилия спекулянтов.